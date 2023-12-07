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Игра команд "Астон Вилла" и "Манчестер Сити" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 1:0

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги между командами "Астон Вилла" и "Манчестер Сити". Состязание закончилось победой команды "Астон Вилла", передает NUR.KZ.

Первый тайм игры не принес забитых мячей, однако был отмечен желтой карточкой за грубую игру, показанной Стоунзу из "Манчестер Сити" на 45-й минуте.

Второй тайм оказался более динамичным. На 53-й минуте Льюис из "Манчестер Сити" получил желтую карточку за удержание. Через 7 минут, на 60-й, желтую карточку за грубую игру получил Уоткинс из "Астон Вилла".

Ключевым моментом матча стал гол на 74-й минуте, забитый Бэйли из "Астон Вилла" при ассистировании Тилеманса. На 87-й минуте Камара из "Астон Вилла" получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Матч, проведенный под судейством Брукса, завершился победой "Астон Вилла" со счетом 1:0 над "Манчестер Сити". Этот результат, несомненно, вызовет много обсуждений среди фанатов и аналитиков. Приглашаем вас делиться своими впечатлениями и комментариями по поводу игры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049545-igra-komand-aston-villa-i-manchester-siti-v-matche-angliyskoy-premer-ligi-zakonchilas-so-schetom-10/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра команд "Астон Вилла" и "Манчестер Сити" в матче английской Премьер-лиги закончилась со счетом 1:0

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