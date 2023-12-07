Игра команд "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в матче английской Премьер-Лиги закончилась со счетом 2:1

Встреча команд "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в рамках 15-го тура английской Премьер-Лиги состоялась 6 декабря 2023 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. В этом поединке двух прославленных клубов победу одержала команда "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, передает NUR.KZ.

Первый тайм

Первый тайм начался с активных действий со стороны "Манчестер Юнайтед". Уже на 9-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти. На 15-й минуте Шоу из этой же команды получил желтую карточку за грубую игру.

"Манчестер Юнайтед" открыл счет на 19-й минуте благодаря голу Мактоминея. На 22-й минуте Гарначо ("Манчестер Юнайтед") получил желтую карточку за неспортивное поведение.

"Челси" сравнял счет на 45-й минуте благодаря голу Палмера, ассистировал ему Мудрик.

Второй тайм

Во втором тайме на 46-й минуте были произведены замены: в "Челси" Кукурелья ушел с поля, на его место вышел Джеймс, а в "Манчестер Юнайтед" Линделёф был заменен на Регилон.

Мактоминей забил второй гол за "Манчестер Юнайтед" на 69-й минуте, ассистентом выступил Гарначо. На 77-й минуте в "Челси" произошла замена: Мудрик ушел с поля, на его место вышел Броя.

Далот из "Манчестер Юнайтед" получил желтую карточку на 82-й минуте за удержание. На 84-й и 90+2-й минутах в этой же команде были сделаны замена: Хойлунд на Рашфорд и Гарначо на Эванса соответственно.

На 90+4 минуте Регилон ("Манчестер Юнайтед") получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Матч был судим Каванагом и завершился со счетом 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед". Приглашаем вас поделиться своими мнениями и комментариями по поводу этого захватывающего поединка.