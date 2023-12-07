Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Игра команд "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в матче английской Премьер-Лиги закончилась со счетом 2:1

Опубликовано:

Футбольное поле
Иллюстративное поле: Pixabay

Встреча команд "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в рамках 15-го тура английской Премьер-Лиги состоялась 6 декабря 2023 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. В этом поединке двух прославленных клубов победу одержала команда "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, передает NUR.KZ.

Первый тайм

Первый тайм начался с активных действий со стороны "Манчестер Юнайтед". Уже на 9-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти. На 15-й минуте Шоу из этой же команды получил желтую карточку за грубую игру.

"Манчестер Юнайтед" открыл счет на 19-й минуте благодаря голу Мактоминея. На 22-й минуте Гарначо ("Манчестер Юнайтед") получил желтую карточку за неспортивное поведение.

"Челси" сравнял счет на 45-й минуте благодаря голу Палмера, ассистировал ему Мудрик.

Второй тайм

Во втором тайме на 46-й минуте были произведены замены: в "Челси" Кукурелья ушел с поля, на его место вышел Джеймс, а в "Манчестер Юнайтед" Линделёф был заменен на Регилон.

Мактоминей забил второй гол за "Манчестер Юнайтед" на 69-й минуте, ассистентом выступил Гарначо. На 77-й минуте в "Челси" произошла замена: Мудрик ушел с поля, на его место вышел Броя.

Далот из "Манчестер Юнайтед" получил желтую карточку на 82-й минуте за удержание. На 84-й и 90+2-й минутах в этой же команде были сделаны замена: Хойлунд на Рашфорд и Гарначо на Эванса соответственно.

На 90+4 минуте Регилон ("Манчестер Юнайтед") получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Матч был судим Каванагом и завершился со счетом 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед". Приглашаем вас поделиться своими мнениями и комментариями по поводу этого захватывающего поединка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049544-igra-komand-manchester-yunayted-i-chelsi-v-matche-angliyskoy-premer-ligi-zakonchilas-so-schetom-21/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Игра команд "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в матче английской Премьер-Лиги закончилась со счетом 2:1

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.