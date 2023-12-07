Игра команд "Вильярреал" и "Маккаби Хайфа" в матче Лиги Европы закончилась со счетом 0:0

Встреча команд "Вильярреал" (Испания) и "Маккаби Хайфа" (Израиль) в рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы прошла 6 декабря 2023 года на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале. Матч завершился ничейным результатом 0:0, передает NUR.KZ.
В первом тайме игры на 36-й и 45+1-й минутах игроки Капуэ и Фойт из "Вильярреала" соответственно получили желтые карточки за грубую игру.
Во втором тайме команды также получали желтые карточки:
- на 62-й минуте – Педраса из "Вильярреала" за удержание,
- на 79-й минуте – Рефаэлов из "Маккаби Хайфа" за грубую игру,
- 90+2 минуте – Наор из "Маккаби Хайфа" за удержание.
Матч прошел под судейством Уолша (Шотландия). Несмотря на многочисленные замены и несколько желтых карточек, командам так и не удалось открыть счет, и игра завершилась ничьей 0:0.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049543-igra-komand-vilyarreal-i-makkabi-hayfa-v-matche-ligi-evropy-zakonchilas-so-schetom-00/