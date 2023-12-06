Игра молодежных команд "Фиорентина" и "Дженоа" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 1:0

6 декабря 2023 года в рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера состоялась встреча между молодежными командами "Фиорентина" и "Дженоа". Матч закончился победой команды "Фиорентина", передает NUR.KZ.

Первый тайм игры прошел без забитых мячей, и счет остался 0:0.

Во втором тайме напряжение на поле усилилось. Ключевым моментом стал забитый гол на 77-й минуте игры. Игрок "Фиорентины" Скудери принес своей команде единственный в этом матче гол.

Таким образом, "Фиорентина" одержала победу над "Дженоа" со счетом 1:0.

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