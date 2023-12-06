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Игра бразильских женских команд "Крузейро" и "Интернасьонал" в товарищеском матче закончилась со счетом 1:1

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года состоялся матч между бразильскими женскими командами "Крузейро" и "Интернасьонал" в рамках товарищеской встречи. Игра закончилась ничьей, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей со счетом 0:0. Обе команды показали уверенную игру, однако до перерыва никому не удалось открыть счет.

Во втором тайме напряжение на поле возросло. На 75-й минуте матча команда "Интернасьонал" смогла выйти вперед благодаря голу, забитому игроком Соль.

Однако "Крузейро" не сдалось и продолжило борьбу за победу. Их усилия были вознаграждены на первой добавленной минуте, когда Арриета смогла поразить ворота соперника, установив окончательный счет матча 1:1.

Приглашаем болельщиков поделиться своими впечатлениями в комментариях и поделиться этой статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049519-igra-brazilskih-zhenskih-komand-kruzeyro-i-internasyonal-v-tovarischeskom-matche-zakonchilas-so-schetom-11/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра бразильских женских команд "Крузейро" и "Интернасьонал" в товарищеском матче закончилась со счетом 1:1

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