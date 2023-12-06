Игра команд "Ханой" и "Урава Редс" в матче азиатской Лиги чемпионов AFC закончилась со счетом 2:1

В столице Вьетнама на стадионе "Ханг Дей" 6 декабря 2023 года состоялась встреча между командами "Ханой" (Вьетнам) и "Урава Редс" (Япония) в рамках 6-го раунда азиатской Лиги чемпионов AFC. Матч закончился победой вьетнамской команды, передает NUR.KZ.

В первом тайме на 10-й минуте матча игрок "Урава Редс" Шольц не реализовал пенальти. Первая половина игры закончилась со счетом 0:0.

Второй тайм оказался более насыщенным на события. На 53-й минуте "Ханой" открыл счет благодаря голу Дао Ван Нама. Через минуту, на 54-й, другой игрок "Ханоя" До Дуй Манх получил желтую карточку.

На 65-й минуте "Урава Редс" сравняла счет благодаря голу Линссена, в котором ему помог Огивара. На 83-й минуте тот же Огивара получил желтую карточку.

Затем на 87-й минуте "Ханой" вновь вышел вперед благодаря реализованному пенальти игроком Фам Туан Хай. В добавленное время, на 90+2 и 90+8 минутах, игроки "Ханоя" Нгуен и Дао Ван Нам получили желтые карточки. На 90+10 минуте Линссен из "Урава Редс" также был наказан желтой карточкой.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ханоя". Судьей матча был Гулмуроди. Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться статьей с друзьями!