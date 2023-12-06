Игра молодежных команд "Интер" и "Аталанта" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 3:1

6 декабря 2023 года состоялся матч между молодежными командами "Интер" и "Аталанта" в рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера. Матч закончился победой команды "Интер", передает NUR.KZ.

1-й тайм матча начался с активных действий со стороны "Интера", что привело к забитому голу на 11-й минуте игры. Гол забил Спиначче, открыв счет в пользу "Интера". Однако "Аталанта" не сдавалась и смогла отыграться на 20-й минуте, когда Рикчио забил гол, уравняв счет.

Во втором тайме на 51-й минуте Ди Маджио забил второй гол для "Интера", выводя их вперед со счетом 2:1. Затем на 61-й минуте Сарр заработал пенальти и реализовал его, увеличив преимущество "Интера" до 3:1.

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