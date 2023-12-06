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Игра молодежных команд "Интер" и "Аталанта" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 3:1

Опубликовано:

Футбольный мяч
Иллюстративное фото: Pixabay

6 декабря 2023 года состоялся матч между молодежными командами "Интер" и "Аталанта" в рамках 1/8 финала Кубка Италии Примавера. Матч закончился победой команды "Интер", передает NUR.KZ.

1-й тайм матча начался с активных действий со стороны "Интера", что привело к забитому голу на 11-й минуте игры. Гол забил Спиначче, открыв счет в пользу "Интера". Однако "Аталанта" не сдавалась и смогла отыграться на 20-й минуте, когда Рикчио забил гол, уравняв счет.

Во втором тайме на 51-й минуте Ди Маджио забил второй гол для "Интера", выводя их вперед со счетом 2:1. Затем на 61-й минуте Сарр заработал пенальти и реализовал его, увеличив преимущество "Интера" до 3:1.

Приглашаем читателей обсудить яркие моменты этой игры и поделиться своими мнениями в комментариях. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049509-igra-molodezhnyh-komand-inter-i-atalanta-v-matche-kubka-italii-primavera-zakonchilas-so-schetom-31/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра молодежных команд "Интер" и "Аталанта" в матче Кубка Италии Примавера закончилась со счетом 3:1

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