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Женская сборная Казахстана по футболу проведет домашние матчи Лиги наций УЕФА

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Женская сборная Казахстана по футболу
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: КФФ

Национальная женская сборная Казахстана по футболу сыграет домашние матчи группового этапа Лиги наций УЕФА против Эстонии и Армении, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

1 и 5 декабря женская национальная сборная Казахстана проведет заключительные матчи Лиги наций УЕФА. Матч с Эстонией состоится 1 декабря в 20:00 по времени Астаны. Затем 5 декабря команда Мадияра Кембилова встретится с командой Армении. Начало встречи – в 21:00. Обе игры пройдут на стадионе «Астана Арена». Прямую трансляцию матчей можно посмотреть на телеканале Qazsport.

Отметим, по итогам четырех туров женская сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице, набрав 5 очков. Ранее, подопечные Мадияра Кембилова сыграли против Эстонии (0:0), Армении (2:1) и Израиля (0:2, 0:0).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048179-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provedet-domashnie-matchi-ligi-natsiy-uefa/

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