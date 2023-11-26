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Сборная Казахстана вновь не смогла обыграть Израиль в Лиге наций

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Женская сборная Казахстана по футболу
Женская сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Матч женских сборных Казахстана и Израиля по футболу в Лиге наций УЕФА завершился нулевой ничьей, отечественная команда осталась на третьем месте в группе C4, передает NUR.KZ.

Встреча соперниц состоялась на нейтральном поле в Тельки (Венгрия) из-за соображений безопасности. Ранее команды сыграли на этом же стадионе 23 ноября, и сборная Израиля победила со счетом 2:0.

Новый матч завершился нулевой ничьей, что позволило казахстанкам набрать пять очков после четырех туров. Команда занимает третье место в группе.

Сборная Израиля набрала семь баллов за три игры и возглавила квартет, опередив Эстонию, у которой столько же очков за четыре матча. Замыкает таблицу Армения, остающаяся без очков после трех встреч.

Команда Казахстана проведет следующий матч с эстонками. Игра состоится 1 декабря на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по местному времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047671-sbornaya-kazahstana-vnov-ne-smogla-obygrat-izrail-v-lige-natsiy/

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