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Лионеля Месси признали лучшим футболистом XXI века

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Лионель Месси гол соққан сәтін тойлауда
Лионель Месси. Фото: twitter/fifaworldcup

Аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг 100 лучших футболистов XXI века, составленный авторитетным британским изданием FourFourTwo, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт СМИ.

На данный момент форвард выступает за американский "Интер Майами". По итогам прошлого сезона, который аргентинец провел во французском "ПСЖ", он получил "Золотой мяч" в рекордный восьмой раз.

"Месси выделяется не только своими техническими навыками. Он почти всегда принимает правильные решения, демонстрируя непревзойденный интеллект, который выделяет его так же, как и природный талант", — говорится в статье-рейтинге.

На второй позиции расположился португальский форвард Криштиану Роналду, который представляет саудовский "Аль-Наср". Третье место занял испанский полузащитник Андрес Иньеста, известный по выступлениям за "Барселону", а сейчас играющий в "Эмирейтс" из ОАЭ.

Также в топ-10 в порядке убывания вошли испанский полузащитник Хави, бразильский полузащитник Роналдиньо, французский полузащитник Зинедин Зидан, французский нападающий Тьерри Анри, немецкий голкипер Мануэль Нойер, бразильский полузащитник Кака и уругвайский форвард Луис Суарес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048071-lionelya-messi-priznali-luchshim-futbolistom-xxi-veka/

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