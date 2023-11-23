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Женская сборная Казахстана по футболу проиграла Израилю в Лиге наций

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Женская сборная Казахстана по футболу
Женская сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футболистки сборной Казахстана уступили команде Израиля в своем третьем матче группы C4 Лиги наций УЕФА и потерпели первое поражение в розыгрыше, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на нейтральном поле в Тельки (Венгрия) из соображений безопасности. Израильтянки выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Мариан Авад (14-я минута) и Эден Авиталь (38-я). У казахстанок красную карточку на 81-й минуте получила Камила Кульмагамбетова.

В активе сборной Израиля теперь максимальные шесть очков после двух матчей. Она поднялась на второе место в турнирной таблице, опередив команду Казахстана, которая набрала четыре балла за три игры. Лидирует в квартете сборная Эстонии (семь очков после четырех матчей).

Следующую встречу в Лиге наций израильтянки и казахстанки также проведут между собой. Матч тоже состоится в Тельки и начнется 26 ноября в 18:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047351-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-izrailyu-v-lige-natsiy/

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