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Нуралы Алип получил повреждение в матче за "Зенит"

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Футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Максим Константинов / Матч ТВ

Защитник национальной сборной Казахстана и Санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип получил травму в матче 16-го тура российской премьер-лиги, передает NUR.KZ.

"Зенит" проводил домашний матч против "Сочи". В этой встрече Алип вышел с первых минут и заменился на 82-й, после проблем с задней мышцей. Питерцы одержали победу со счетом 3:0.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции прокомментировал состояние Нуралы.

"Алип сейчас играет много. Смена полей и покрытий тоже отражается на состоянии мышц. Алип подустал и с точки зрения физической, и с моральной - игра в составе сборной Казахстана была очень важной. Конечно, футболисты в разном состоянии приезжают. Нам за это время нужно отдохнуть и подготовиться к следующему матчу", - заявил Семак.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в рамках отборочного цикла на Евро-2024 СМИ писали об интересе со стороны английского "Манчестер Юнайтед" к Нуралы Алипу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047640-nuraly-alip-poluchil-povrezhdenie-v-matche-za-zenit/

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