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Алип в АПЛ, Чесноков в Серию А: какие казахстанские футболисты могут перейти в европейские чемпионаты

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Нуралы Алип
Нуралы Алип: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

После завершения сборной Казахстана по футболу отборочного цикла на ЕВРО-2024 все чаще стала появляться информация об интересе зарубежных клубов к казахстанским игрокам, передает NUR.KZ.

Первым под прицел после матча квалификации на чемпионат Европы попал защитник сборной Казахстана и Санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип. 23-летний футболист вызывался во все матчи отбора и всегда начинал встречи в стартовом составе.

В последней игре против Словении по информации издания Aladop.kz за Алипом наблюдали скауты Манчестер Юнайтед. Сразу после этой новости казахстанские болельщики атаковали официальный Instagram-аккаунт английского клуба. Под последним постом собралось более 193 тысяч комментариев. В основном болельщики оставляют комментарии с казахстанским флагом или с именем игрока.

Нуралы Алип оказался не единственным футболистом, который по слухам СМИ заинтересовал команды из европейских стран. Так, по информации телеграмм-канала "Спорт Шредингера", забивший дубль в игре с Сан-Марино Ислам Чесноков может перейти в итальянский "Фрозиноне".

Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: Казахстанская федерация футбола

Этот клуб выступает в Серии А и занимает 12-е место после 12 туров. Официальная страница итальянской команды тоже на себе прочувствовала активность казахстанских фанатов. Под последними двумя постами собралось около трех тысяч комментариев в поддержку Ислама Чеснокова.

На данный момент ни "Манчестер Юнайтед", ни "Фрозиноне" официально не подтвердили интерес к казахстанским футболистам, но не исключено, что после хорошей игры в матчах за сборную они могут сменить клубную прописку уже в это зимнее трансферное окно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047219-alip-v-apl-chesnokov-v-seriyu-a-kakie-kazahstanskie-futbolisty-mogut-pereyti-v-evropeyskie-chempionaty/

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