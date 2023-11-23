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Представитель Нуралы Алипа ответил на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед"

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Нуралы Алип
Нуралы Алип: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не обращался по поводу трансфера защитника сборной Казахстана и российского "Зенита" Нуралы Алипа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что манкунианцы заинтересованы в переходе игрока санкт-петербургской команды. В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы Алипа, отрицают эти слухи.

"В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит "Зениту" и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства", — заявил представитель агентства.

Алип выступает за петербуржцев с февраля 2022 года. За "Зенит" он провел 41 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость 23-летнего казахстанца оценивается в 2 миллиона евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047329-predstavitel-nuraly-alipa-otvetil-na-sluhi-ob-interese-manchester-yunayted/

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