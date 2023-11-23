Представитель Нуралы Алипа ответил на слухи об интересе "Манчестер Юнайтед"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не обращался по поводу трансфера защитника сборной Казахстана и российского "Зенита" Нуралы Алипа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что манкунианцы заинтересованы в переходе игрока санкт-петербургской команды. В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы Алипа, отрицают эти слухи.

"В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит "Зениту" и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства", — заявил представитель агентства.

Алип выступает за петербуржцев с февраля 2022 года. За "Зенит" он провел 41 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость 23-летнего казахстанца оценивается в 2 миллиона евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.