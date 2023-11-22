Лукаку с рекордом обошел Роналду в гонке бомбардиров квалификации Евро-2024

Форвард сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, второе место в гонке занял португалец Криштиану Роналду, передает NUR.KZ.
Бельгиец за восемь матчей забил 14 мячей, в том числе один с пенальти. В среднем он отмечался голом каждые 42,5 минуты. В стартовом туре форвард оформил хет-трик в ворота шведов, а в заключительном — покер азербайджанцам. Лукаку побил рекорд по числу голов в отборочных циклах чемпионатов Европы, которым ранее владели североирландец Дэвид Хили и поляк Роберт Левандовский (по 13 мячей).
На счету Роналду 10 голов в девяти матчах минувшей квалификации. Три из них португалец забил с пенальти. На данный момент нападающий владеет рекордами по числу матчей (205) и голов (128) за национальную сборную, а также лидирует по суммарному количеству мячей в отборочных турнирах чемпионатов Европы (37).
Тройку лучших бомбардиров квалификации Евро-2024 замкнул Килиан Мбаппе. Французский форвард забил девять мячей в восьми играх, в том числе три с пенальти.
Лучший результат в сборной Казахстана показал Бахтиер Зайнутдинов, на счету которого четыре гола в восьми матчах. Два из них полузащитник оформил с пенальти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047092-lukaku-s-rekordom-oboshel-ronaldu-v-gonke-bombardirov-kvalifikatsii-evro-2024/