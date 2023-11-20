Звезда фильмов о Гарри Поттере в Астане поддержал сборную Казахстана

Британский актер Том Фелтон в Астане поддержал сборную Казахстана перед решающим матчем квалификации Евро-2024 со Словенией, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Исполнитель роли Драко Малфоя в культовой серии фантастических фильмов о Гарри Поттере посетил в столице Дом футбола и Музей футбола Казахстана. Также Фелтон провел встречу с юными футболистами и получил в подарок именную футболку национальной команды с 22-м номером.
Сообщается, что звезда Голливуда намерен болеть за сборную Казахстана в предстоящем матче со Словенией. Фелтон был замечен в Астане еще в октябре. Предполагалось, что он будет участвовать в съемках нового фильма на территории республики.
Напомним, решающая игра отборочного цикла чемпионата Европы между сборными Казахстана и Словении начнется в Любляне 21 ноября в 01:45 по времени Астаны. Гостям для прямого попадания в финальную часть турнира нужна только победа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046730-zvezda-filmov-o-garri-pottere-posetil-muzey-futbola-kazahstana-i-podderzhal-sbornuyu-strany/