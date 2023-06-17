Казахстан одержал вторую победу в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу провела очередной матч в рамках кампании отбора на чемпионат Европы-2024. Наши футболисты в Италии сыграли против Сан-Марино, передает NUR.KZ.

Матч состоялся в итальянской Парме. Команды встретились в рамках отбора на Евро-2024 в групее H.

Встреча завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 3:0.

Счет открыл Ян Вороговский. Игрок отличился на 37 минуте. Затем Асхат Тыгыберген удвоил преимущество Казахстана. Он точно реализовал пенальти на 64 минуте.

Точку в матче поставил Бахтиер Зайнутдинов. Футболист реализовал свой момент в компенсированное время (90+5 минута).

Таким образом, в трех матчах Казахстан одержал две победы. Также наша команда потерпела одно поражение.

Следующий матч Казахстан проведет против Северной Ирландии в ночь на 20 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2025174-kazahstan-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-otbore-na-evro-2024/