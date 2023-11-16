"Кайрат" объявил о переходе еще одного футболиста из "Актобе"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" в своем Instagram-аккаунте сообщил о подписании контракта с бразильцем Элдером Сантаной, который в минувшем сезоне представлял "Актобе", передает NUR.KZ.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до конца 2024 года. Это уже второй трансфер межсезонья из "Актобе" в "Кайрат". Ранее таким маршрутом проследовал грузинский защитник Лука Гадрани.

Сантана выступал за "Актобе" с февраля нынешнего года и вместе с командой выиграл бронзовые медали Казахстанской премьер-лиги. Во всех турнирах он провел 32 матча, в которых забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.

Ранее бразилец, являющийся воспитанником "Атлетико Минейро", несколько лет выступал на родине. Его единственными зарубежными клубами до переезда в Казахстан были португальские "Санжуаненсе" и "Жил Висенте".

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