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30 лет независимости Казахстана

"Кайрат" объявил о переходе еще одного футболиста из "Актобе"

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Элдер Сантана
Элдер Сантана: Официальный сайт ФК "Актобе"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" в своем Instagram-аккаунте сообщил о подписании контракта с бразильцем Элдером Сантаной, который в минувшем сезоне представлял "Актобе", передает NUR.KZ.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до конца 2024 года. Это уже второй трансфер межсезонья из "Актобе" в "Кайрат". Ранее таким маршрутом проследовал грузинский защитник Лука Гадрани.

Сантана выступал за "Актобе" с февраля нынешнего года и вместе с командой выиграл бронзовые медали Казахстанской премьер-лиги. Во всех турнирах он провел 32 матча, в которых забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.

Ранее бразилец, являющийся воспитанником "Атлетико Минейро", несколько лет выступал на родине. Его единственными зарубежными клубами до переезда в Казахстан были португальские "Санжуаненсе" и "Жил Висенте".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046166-kayrat-obyavil-o-perehode-esche-odnogo-futbolista-iz-aktobe/

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