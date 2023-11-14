"Кайрат" подписал контракт с одним из лидеров "Актобе"

Грузинский защитник Лука Гадрани перешел из "Актобе" в "Кайрат" и заключил контракт до конца 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт алматинского клуба.

Футболист действует в центре обороны и в минувшем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, забив три мяча. Вместе с "Актобе" он выиграл бронзовые медали Казахстанской премьер-лиги.

Гадрани начинал карьеру на родине — в системах "ВИТ Джорджии" и тбилисского "Динамо". Впоследствии защитник выступал за вторую команду испанского "Алавеса", грузинские "Цхинвал" и "Рустави", иранский "Шахин", латвийскую "Валмиеру" и казахстанский "Тараз", привлекался в молодежную сборную Грузии.

Отметим, что ранее "Кайрат" объявил о продлении контракта с вице-капитаном Виктором Васиным. 35-летний российский центральный защитник подписал новое соглашение с клубом до конца 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.