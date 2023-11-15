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УЕФА представил официальный мяч Евро-2024 (фото)

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Официальный мяч Евро-2024
Официальный мяч Евро-2024: Официальный сайт УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте презентовал мяч чемпионата Европы 2024 года, который примет Германия, передает NUR.KZ.

Мяч получил название FUSSBALLLIEBE, что с немецкого языка переводится как "Любовь к футболу". Создатели отмечают, что его дизайн "вдохновлен радостью футбола и энергией турнира". На мяче выполнены рельефные рисунки в форме крыльев, а также изображения каждого стадиона Евро-2024 с названиями соответствующих городов. Акцент в производстве был сделан на использовании экологически чистых материалов.

Техническим партнером УЕФА выступает немецкая компания Adidas. Для создания мяча Евро-2024 она впервые использовала технологию "Connected ball", которая обеспечивает наблюдение за перемещениями мяча и способна помочь судьям в работе с системой VAR. Внешняя оболочка мяча обеспечивает его стабильное и быстрое движение.

Официальный мяч Евро-2024
Официальный мяч Евро-2024: Официальный сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. Его примут десять городов Германии.

Сборная Казахстана на данный момент сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира. Если у команды не получится добыть путевку через квалификацию, то она примет участие в стыковых матчах за счет успешного выступления в Лиге наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045946-uefa-predstavil-ofitsialnyy-myach-evro-2024-foto/

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