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"Бешикташ" с Зайнутдиновым лишился шансов на плей-офф Лиги конференций

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов: Ahmad Mora/Getty Images

Турецкий "Бешикташ" уступил норвежскому "Буде-Глимт" в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА и потерял шансы на попадание в плей-офф турнира, передает NUR.KZ.

В четвертом туре стамбульцы на своем поле проиграли со счетом 1:2. У хозяев отличился Тайфур Бингель (64-я минута), у "Буде-Глимт" дубль оформил Фарис Мумбанья (38 и 49). В стартовом составе "Бешикташа" вышел полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Футболист был заменен на 53-й минуте.

После поражения в активе турецкой команды осталось одно очко, она занимает последнее (четвертое) место в таблице группы. "Буде-Глимт" идет вторым с семью баллами. Даже если за оставшиеся два тура "Бешикташ" догонит норвежский клуб по числу очков, то уступит сопернику по результатам личных встреч.

Победители групп автоматически выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, сыграют в 1/16 финала с клубами, которые вылетят с третьих позиций из Лиги Европы.

Все результаты четвертого тура в Лиге конференций:

Группа A

"Олимпия" (Словения) — "КИ Клаксвик" (Фарерские острова) - 2:0;

"Слован" (Словакия) — "Лилль" (Франция) - 1:1.

Группа B

"Брейдаблик" (Исландия) — "Гент" (Бельгия) - 2:3;

"Заря" (Украина) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 1:3.

Группа C

"Астана" (Казахстан) — "Балкани" (Косово) - 0:0;

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Виктория Пльзень" (Чехия) - 0:1.

Группа D

"Брюгге" (Бельгия) — "Лугано" (Швейцария) - 2:0;

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Бешикташ" (Турция) - 2:1.

Группа E

"Астон Вилла" (Англия) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - 2:1;

"Легия" (Польша) — "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 2:0.

Группа F

"Чукарички" (Сербия) — "Фиорентина" (Италия) - 0:1;

"Ференцварош" (Венгрия) — "Генк" (Бельгия) - 1:1.

Группа G

ПАОК (Греция) — "Абердин" (Шотландия) - 2:2;

ХИК (Финляндия) — "Айнтрахт Франкфурт" (Германия) - 0:1.

Группа H

"Лудогорец" (Болгария) — "Фенербахче" (Турция) - 2:0;

"Норшелланн" (Дания) — "Спартак Трнава" (Словакия) - 1:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045104-beshiktash-s-zaynutdinovym-lishilsya-shansov-na-pley-off-ligi-konferentsiy/

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