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"Астана" сыграла вничью с "Балкани" в Лиге конференций

Опубликовано:

ФК "Астана"
ФК "Астана". Фото: Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

Столичный футбольный клуб "Астана" не смог обыграть команду "Балкани" (Косово) в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций, передает NUR.KZ.

Встреча в Астане завершилась со счетом 0:0. Гости владели общим преимуществом. Футболисты "Балкани" чаще попадали в створ (четыре против одного удара), однако распечатать ворота казахстанской команды им не удалось.

Таким образом, клубы набрали по одному очку. Теперь и у "Астаны", и у "Балкани" после этого матча по четыре очка после четырех туров. Лидирует же в группе C "Виктория Пльзень" (Чехия) - 9 очков. У "Динамо Загреб" (Хорватия) 3 очка. Данные команды проведут очную встречу позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045034-astana-sygrala-vnichyu-s-balkani-v-lige-konferentsiy/

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