Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"В атаке очень плохо сыграли": Григорий Бабаян о матче "Астана - Балкани"

Опубликовано:

Григорий Бабаян - главный тренер ФК "Астана"
Григорий Бабаян - главный тренер ФК "Астана". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Главный тренер футбольной "Астаны" Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции подвел итоги ничейного результата в матче против "Балкани"(Косово) в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции главный рулевой столичной команды отметил, что у его подопечных были моменты, которые могли позволить забить гол.

"Такого яркого футбола, наверное, не получилось. Много было позиционной борьбы. По самоотдаче вопросов нет. И мы, и они бились, не давая пространства друг другу. Были там у нас неплохие моменты со стандартных ситуаций, у них — после наших потерь, когда они убежали два раза в контратаку. А так, в целом, конечно, в атаке очень плохо сыграли сегодня. Может быть, это отсутствие тонуса. Надо, конечно, разбираться. Может, ответственность за результат, давление, еще что-то. Еще раз скажу: по самоотдаче — ребята бились, здесь вопросов нет. Конечно, хотели выиграть. В конце у нас были моменты со стандартов только, где мы могли додавить. А так, наверное, закономерный результат", — сказал Бабаян.

Напомним, встреча в Астане завершилась со счетом - 0:0. Теперь и у "Астаны", и у "Балкани" после этого матча по четыре очка после четырех туров. Лидирует же в группе C "Виктория Пльзень" (Чехия) - 9 очков. У "Динамо Загреб" (Хорватия) 3 очка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045091-v-atake-ochen-ploho-sygrali-grigoriy-babayan-o-matche-astana-balkani/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.