"В атаке очень плохо сыграли": Григорий Бабаян о матче "Астана - Балкани"

Главный тренер футбольной "Астаны" Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции подвел итоги ничейного результата в матче против "Балкани"(Косово) в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции главный рулевой столичной команды отметил, что у его подопечных были моменты, которые могли позволить забить гол.

"Такого яркого футбола, наверное, не получилось. Много было позиционной борьбы. По самоотдаче вопросов нет. И мы, и они бились, не давая пространства друг другу. Были там у нас неплохие моменты со стандартных ситуаций, у них — после наших потерь, когда они убежали два раза в контратаку. А так, в целом, конечно, в атаке очень плохо сыграли сегодня. Может быть, это отсутствие тонуса. Надо, конечно, разбираться. Может, ответственность за результат, давление, еще что-то. Еще раз скажу: по самоотдаче — ребята бились, здесь вопросов нет. Конечно, хотели выиграть. В конце у нас были моменты со стандартов только, где мы могли додавить. А так, наверное, закономерный результат", — сказал Бабаян.

Напомним, встреча в Астане завершилась со счетом - 0:0. Теперь и у "Астаны", и у "Балкани" после этого матча по четыре очка после четырех туров. Лидирует же в группе C "Виктория Пльзень" (Чехия) - 9 очков. У "Динамо Загреб" (Хорватия) 3 очка.

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