Главный тренер "Ордабасы" прокомментировал поражение "Тоболу"

Главный наставник шымкентского "Ордабасы" Алексей Седнев поздравил с победой соперников по финалу Кубка Казахстана костанайский "Тобол", передает NUR.KZ.

В финале Кубка Казахстана по футболу действующий чемпион КПЛ "Ордабасы" уступил на "Астана арене" "Тоболу" со счетом 0:1. Минимальное поражение на послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер шымкентцев Алексей Седнев.

«Хочу поздравить „Тобол“ с победой. Очень напряженный и интересный матч получился. Было не очень много моментов — один из немногочисленных ударов обернулся пропущенным голом для нас. Тем не менее, я очень благодарен своим игрокам. Я понимал, что наш ресурс был на исходе. Они отдали все силы, это был достойный финал. Желаю „Тоболу“ удачного выступления в еврокубках. Мы тоже очень хотели победить и привезти еще один титул в наш город. К сожалению, не удалось», - заявляет рулевой "Ордабасы".

Напомним, теперь по новому правилу УЕФА победитель Кубка Казахстана попадает в первый раунд квалификации Лиги Европы.

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