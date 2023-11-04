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Определились все участники еврокубков от Казахстана на сезон-2024/25

Опубликовано:

Футболисты "Тобола"
Футболисты "Тобола": Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Костанайский "Тобол" благодаря победе в национальном кубке получил последнюю вакантную путевку от Казахстана для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2024/25, передает NUR.KZ.

В субботу "Тобол" обыграл шымкентский "Ордабасы" со счетом 1:0 и завоевал Кубок Казахстана по футболу. Триумф позволил костанайцам отобраться в Лигу Европы УЕФА, где в сезоне-2024/25 они стартуют с первого квалификационного раунда. "Ордабасы" как победитель Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) выступит на этой же стадии в Лиге чемпионов.

Путевки в Лигу конференций получили серебряный и бронзовый призеры КПЛ — "Астана" и "Актобе" соответственно. Столичный клуб стартует в турнире со второго квалификационного раунда, актюбинцы — с первого.

До финала Кубка Казахстана на путевку в Лигу конференций претендовал "Кайрат". Алматинцы могли ее получить благодаря четвертому месту в КПЛ, если бы "Тобол" уступил "Ордабасы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044129-opredelilis-vse-uchastniki-evrokubkov-ot-kazahstana-na-sezon-202425/

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