"Тобол" обыграл "Ордабасы" и завоевал Кубок Казахстана по футболу

Костанайский "Тобол" одержал минимальную победу над шымкентским "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана по футболу благодаря голу полузащитника национальной сборной Ислама Чеснокова, передает NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на "Астана Арене", его посетили 11 024 зрителя. Единственный мяч Чесноков забил на 67-й минуте с передачи серба Игора Ивановича. Вскоре защитник Роман Асранкулов мог удвоить преимущество "Тобола", но ударом с дальней дистанции попал в перекладину.

Костанайцы второй раз в своей истории завоевали Кубок Казахстана. Ранее они выигрывали этот трофей в 2007 году. Благодаря победе "Тобол" получил право выступить в следующем Суперкубке Казахстана, а также добыл путевку в Лигу Европы УЕФА на сезон-2024/25, где команда стартует с первого квалификационного раунда.

"Ордабасы" выиграл национальный кубок в прошлом году. В нынешнем сезоне шымкентский клуб впервые стал чемпионом Казахстана.

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