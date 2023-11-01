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Футбольный клуб "Астана" поменял эмблему (фото)

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Болельщики "Астаны"
Болельщики "Астаны": Пресс-служба ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" объявил о редизайне логотипа, вернув стиль 2014-2019 г.г., передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт серебряных призеров чемпионата Казахстана.

Отмечается, что со старым логотипом связаны главные победы команды на внутренней и международной арене. "Возвращение фирменного стиля "Астаны" как главного футбольного бренда Казахстана подразумевает собой возрождение успехов клуба", — сказано в заявлении.

Официальное использование логотипа началось 1 ноября. При этом в Лиге конференций УЕФА, где "Астана" продолжает выступление на групповом этапе, будет применяться прежняя эмблема клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне столичная команда финишировала второй в Казахстанской премьер-лиге и сложила с себя чемпионские полномочия. В национальном кубке "Астана" вылетела на стадии 1/2 финала.

В период с 2014 по 2019 год, когда использовался возвращенный логотип, клуб шесть раз подряд стал чемпионом Казахстана, один раз завоевал Кубок и трижды — Суперкубок страны. В Лиге чемпионов команда пробивалась в групповой этап, а в Лиге Европы доходила до 1/16 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043648-futbolnyy-klub-astana-pomenyal-emblemu-foto/

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