"Астана" одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций

"Астана" в третьем туре обыграла действующего чемпиона Косово "Балкани" и набрала первые очки на групповом этапе Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча команд состоялась в Приштине. Гости выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Камо Оганесяна (7-я минута) и Абзала Бейсебекова (23). У "Балкани" мяч забил Эдвин Куч (8).

Победа позволила "Астане" набрать три очка и догнать по этому показателю команду из Косово и загребское "Динамо". Однако у хорватского клуба в запасе есть матч третьего тура против лидера группы C — чешской "Виктории" (Пльзень), набравшей максимальные шесть баллов.

В следующем туре 9 ноября "Астана" примет "Балкани" на своем поле, "Виктория" и "Динамо" вновь сыграют между собой.

Сильнейшая команда квартета выйдет в 1/8 финала Лиги конференций. Клуб, занявший второе место, сыграет в предварительном раунде плей-офф с соперником, вылетевшим из Лиги Европы с третьей позиции в группе.

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