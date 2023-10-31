Поклонник итальянского футбола: Главный тренер сборной Казахстана рассказал о своих кумирах детства

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился в интервью корреспонденту NUR.KZ за какую команду и футболистов болел в своем детстве.
Магомед Адиев оказался поклонником итальянского футбола. У главного тренера также были свои кумиры в сборной Италии.
- У ребят сейчас кумиры казахстанские игроки Асхат Тагыберген и Игорь Шацкий, а какие кумиры были в вашем детстве?
- В детстве я очень сильно болел за сборную Италии. Роберто Баджо и Франческо Тотти. Это те футболисты, на которых я пытался равняться. Конечно здорово, что наши ребята равняются на лидеров нашей сборной. Это очень хорошо и в принципе, наверное, любой подрастающий футболист начинает с таких азов.
Ранее, главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал о главной проблеме в команде и настрое футболистов перед важными матчами в ноябре против Сан-Марино и Словении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043460-poklonnik-italyanskogo-futbola-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-rasskazal-o-svoih-kumirah-detstva/