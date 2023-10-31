Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Поклонник итальянского футбола: Главный тренер сборной Казахстана рассказал о своих кумирах детства

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Федерация футбола Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился в интервью корреспонденту NUR.KZ за какую команду и футболистов болел в своем детстве.

Магомед Адиев оказался поклонником итальянского футбола. У главного тренера также были свои кумиры в сборной Италии.

- У ребят сейчас кумиры казахстанские игроки Асхат Тагыберген и Игорь Шацкий, а какие кумиры были в вашем детстве?

- В детстве я очень сильно болел за сборную Италии. Роберто Баджо и Франческо Тотти. Это те футболисты, на которых я пытался равняться. Конечно здорово, что наши ребята равняются на лидеров нашей сборной. Это очень хорошо и в принципе, наверное, любой подрастающий футболист начинает с таких азов.

Ранее, главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал о главной проблеме в команде и настрое футболистов перед важными матчами в ноябре против Сан-Марино и Словении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043460-poklonnik-italyanskogo-futbola-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-rasskazal-o-svoih-kumirah-detstva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.