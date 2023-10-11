Эден Азар объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста

Полузащитник сборной Бельгии, а также английского "Челси" и испанского "Реал Мадрида" Эден Азар завершил профессиональную карьеру футболиста в 32 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram футболиста.

О завершении карьеры бельгиец сообщил в своих социальных сетях.

«Нужно прислушаться к себе и в нужный момент сказать „стоп“. После 16 лет и более чем 700 проведенных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог осуществить свою мечту.

Я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. За свою карьеру мне посчастливилось встретиться с великими тренерами и партнерами по команде. Спасибо всем за эти прекрасные времена, мне будет не хватать вас всех. Также хочу поблагодарить клубы, за которые я выступал: „Лилль“, „Челси“ и „Реал“, а также сборную Бельгии.

Отдельное спасибо моей семье, друзьям и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. И, наконец, огромное спасибо вам, моим болельщикам, которые следили за мной все эти годы и поддерживали везде, где бы я ни играл.

Настало время наслаждаться своими близкими и получать новые впечатления. До скорой встречи за пределами поля, друзья», — написал Азар в Instagram.

Напомним, за свою профессиональную карьеру бельгийский футболист выиграл 15 трофеев на клубном уровне. В составе «Реал Мадрида» в сезоне-2021-2022 он стал победителем Лиги Чемпионов. Также, Азар выиграл «бронзу» чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии.

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