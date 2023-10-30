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Тренеру "Лиона" наложили 13 швов после нападения фанатов

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Фабио Гроссо
Фабио Гроссо: Официальная страница ФК "Лион" в соцсети X

Врачи наложили главному тренеру французского "Лиона" Фабио Гроссо 13 швов после атаки на автобус его команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sport Italia.

Инцидент случился в воскресенье перед выездным матчем "Лиона" с "Марселем" в Лиге 1. Клубный автобус гостей направлялся на стадион "Велодром" и по пути подвергся атаке фанатов. Нападавшие забросали транспорт камнями, осколки от разбитых стекол нанесли Гроссо раны на лице.

Итальянскому специалисту оказали помощь на месте. Матч был отменен.

В понедельник министр внутренних дел Франции Жеральд Дармарен сообщил, что после инцидента были арестованы девять человек. Ожидается, что на "Марсель" не будут наложены спортивные санкции, так как за обеспечение безопасности в зоне нападения отвечали силовые службы.

"Лион" и "Марсель" входят в число самых популярных и титулованных клубов Франции. Их соперничество длится несколько десятилетий и периодически сопровождается стычками между болельщиками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043249-treneru-liona-nalozhili-13-shvov-posle-napadeniya-fanatov/

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