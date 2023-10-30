Тренеру "Лиона" наложили 13 швов после нападения фанатов

Врачи наложили главному тренеру французского "Лиона" Фабио Гроссо 13 швов после атаки на автобус его команды, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sport Italia.

Инцидент случился в воскресенье перед выездным матчем "Лиона" с "Марселем" в Лиге 1. Клубный автобус гостей направлялся на стадион "Велодром" и по пути подвергся атаке фанатов. Нападавшие забросали транспорт камнями, осколки от разбитых стекол нанесли Гроссо раны на лице.

Итальянскому специалисту оказали помощь на месте. Матч был отменен.

В понедельник министр внутренних дел Франции Жеральд Дармарен сообщил, что после инцидента были арестованы девять человек. Ожидается, что на "Марсель" не будут наложены спортивные санкции, так как за обеспечение безопасности в зоне нападения отвечали силовые службы.

"Лион" и "Марсель" входят в число самых популярных и титулованных клубов Франции. Их соперничество длится несколько десятилетий и периодически сопровождается стычками между болельщиками.

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