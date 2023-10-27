"Бешикташ" без Зайнутдинова опустился на последнее место в Лиге конференций

Турецкий "Бешикташ" потерпел второе подряд поражение в Лиге конференций УЕФА, уступив норвежскому "Буде-Глимт", и опустился на последнее место в группе D, передает NUR.KZ.

Матч третьего тура группового этапа состоялся в Буде. Хозяева выиграли со счетом 3:1 благодаря мячам Альберта Гренбека, Фариса Мумбанья и Ульрика Салтнеса. Автоголом у норвежцев отметился Бреде Мо.

Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов впервые после перехода в стамбульский клуб не вышел на поле, оставшись в запасе. Ранее главный тренер турецкой команды Бурак Йылмаз выразил недовольство игрой футболиста в матче чемпионата Турции с "Галатасараем" (1:2).

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

По итогам трех туров в активе "Бешикташа" осталось одно очко, стамбульцы опустились на последнее место в группе D, где также выступают бельгийский "Брюгге" и швейцарский "Лугано". Для выхода в 1/8 финала Лиги конференций необходимо первенствовать в квартете. Клуб, занявший второе место, квалифицируется в предварительный раунд плей-офф, где сыграет с одной из команд, ставших третьими в группах Лиги Европы.

Все результаты третьего тура в Лиге конференций:

Группа A

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) — "Олимпия" (Словения) - 3:0;

"Лилль" (Франция) — "Слован" (Словакия) - 2:1.

Группа B

"Гент" (Бельгия) — "Брейдаблик" (Исландия) - 5:0;

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Заря" (Украина) - перенесен.

Группа C

"Балкани" (Косово) — "Астана" (Казахстан) - 1:2;

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Виктория Пльзень" (Чехия) - 0:1.

Группа D

"Лугано" (Швейцария) — "Брюгге" (Бельгия) - 1:3;

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Бешикташ" (Турция) - 3:1.

Группа E

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Астон Вилла" (Англия) - 1:4;

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) — "Легия" (Польша) - 1:2.

Группа F

"Фиорентина" (Италия) — "Чукарички" (Сербия) - 6:0;

"Генк" (Бельгия) — "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0.

Группа G

"Абердин" (Шотландия) — ПАОК (Греция) - 2:3;

"Айнтрахт Франкфурт" (Германия) — ХИК (Финляндия) - 6:0.

Группа H

"Фенербахче" (Турция) — "Лудогорец" (Болгария) - 3:1;

"Спартак Трнава" (Словакия) — "Норшелланн" (Дания) - 0:2.

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