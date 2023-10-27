Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Бешикташ" без Зайнутдинова опустился на последнее место в Лиге конференций

Опубликовано:

Футболисты "Бешикташа"
Футболисты "Бешикташа": Burak Akbulut / Getty Images

Турецкий "Бешикташ" потерпел второе подряд поражение в Лиге конференций УЕФА, уступив норвежскому "Буде-Глимт", и опустился на последнее место в группе D, передает NUR.KZ.

Матч третьего тура группового этапа состоялся в Буде. Хозяева выиграли со счетом 3:1 благодаря мячам Альберта Гренбека, Фариса Мумбанья и Ульрика Салтнеса. Автоголом у норвежцев отметился Бреде Мо.

Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов впервые после перехода в стамбульский клуб не вышел на поле, оставшись в запасе. Ранее главный тренер турецкой команды Бурак Йылмаз выразил недовольство игрой футболиста в матче чемпионата Турции с "Галатасараем" (1:2).

Футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

По итогам трех туров в активе "Бешикташа" осталось одно очко, стамбульцы опустились на последнее место в группе D, где также выступают бельгийский "Брюгге" и швейцарский "Лугано". Для выхода в 1/8 финала Лиги конференций необходимо первенствовать в квартете. Клуб, занявший второе место, квалифицируется в предварительный раунд плей-офф, где сыграет с одной из команд, ставших третьими в группах Лиги Европы.

Все результаты третьего тура в Лиге конференций:

Группа A

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) — "Олимпия" (Словения) - 3:0;

"Лилль" (Франция) — "Слован" (Словакия) - 2:1.

Группа B

"Гент" (Бельгия) — "Брейдаблик" (Исландия) - 5:0;

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Заря" (Украина) - перенесен.

Группа C

"Балкани" (Косово) — "Астана" (Казахстан) - 1:2;

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Виктория Пльзень" (Чехия) - 0:1.

Группа D

"Лугано" (Швейцария) — "Брюгге" (Бельгия) - 1:3;

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Бешикташ" (Турция) - 3:1.

Группа E

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Астон Вилла" (Англия) - 1:4;

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) — "Легия" (Польша) - 1:2.

Группа F

"Фиорентина" (Италия) — "Чукарички" (Сербия) - 6:0;

"Генк" (Бельгия) — "Ференцварош" (Венгрия) - 0:0.

Группа G

"Абердин" (Шотландия) — ПАОК (Греция) - 2:3;

"Айнтрахт Франкфурт" (Германия) — ХИК (Финляндия) - 6:0.

Группа H

"Фенербахче" (Турция) — "Лудогорец" (Болгария) - 3:1;

"Спартак Трнава" (Словакия) — "Норшелланн" (Дания) - 0:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042714-beshiktash-bez-zaynutdinova-opustilsya-na-poslednee-mesto-v-lige-konferentsiy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.