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30 лет независимости Казахстана

Определился новый чемпион Казахстана по футболу

Опубликовано:

ФК "Ордабасы"
ФК "Ордабасы". Фото: instagram.com / fc_ordabasy

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента в матче 25-го тура против карагандинского "Шахтера" одержал победу со счетом 3:1 и досрочно стал чемпионом Казахстанской премьер-лиги сезона 2022-2023, передает NUR.KZ.

Хозяева поля с первых минут захватили преимущество и сумели забить быстрый гол после удара головой Айбара Жаксылыкова. Затем Шохбоз Умаров реализовал выход один на один - 2:0. Артем Беседин довел счет до разгромных - 3:0. "Ордабасы" к 30-й минуте установил комфортный для себя счет.

В перерыве карагандинцы сделали ряд изменений и смогли отыграть один мяч. Но больше поразить ворота шымкентского клуба они не смогли. Итоговый счет - 3:1. Победа и долгожданное чемпионство для "Ордабасы".

Отметим, что для команды из Шымкента это золото первое в истории клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042078-opredelilsya-novyy-chempion-kazahstana-po-futbolu/

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