"Первый тайм был безобразный": Андрей Карпович высказался об игре "Актобе"

Главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович оценил игру своей команды в выездном матче против "Окжетпеса" в 25-м туре Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

За тур до окончания чемпионата футбольный "Актобе" сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом". Итоги матча подвел главный рулевой актюбинцев Андрей Карпович.

"Два разных тайма получилось. Первый тайм был безобразный с нашей стороны. Команда не должна так играть. Не было видно желания выиграть. Сделали замены, поговорили в перерыве и немножко добавили в игре. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Каждый матч играем как дома, за это им большое спасибо", - заявил журналистам Карпович.

Напомним, на "Астана арене" "Актобе" после первого тайма смог отыграться против хозяев поля и вырвать ничью со счетом - 1:1.

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