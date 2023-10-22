Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Первый тайм был безобразный": Андрей Карпович высказался об игре "Актобе"

Опубликовано:

Андрей Карпович
Андрей Карпович. Фото: fc-aktobe.kz

Главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович оценил игру своей команды в выездном матче против "Окжетпеса" в 25-м туре Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

За тур до окончания чемпионата футбольный "Актобе" сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом". Итоги матча подвел главный рулевой актюбинцев Андрей Карпович.

"Два разных тайма получилось. Первый тайм был безобразный с нашей стороны. Команда не должна так играть. Не было видно желания выиграть. Сделали замены, поговорили в перерыве и немножко добавили в игре. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Каждый матч играем как дома, за это им большое спасибо", - заявил журналистам Карпович.

Напомним, на "Астана арене" "Актобе" после первого тайма смог отыграться против хозяев поля и вырвать ничью со счетом - 1:1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042074-pervyy-taym-byl-bezobraznyy-andrey-karpovich-vyskazalsya-ob-igre-aktobe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.