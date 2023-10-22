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"Актобе" сыграл вничью с "Окжетпесом"

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ФК "Актобе"
ФК "Актобе". Фото: fc-aktobe.kz

Футбольный клуб "Актобе" не смог одержать победу в выездном матче против кокшетауского "Окжетпеса" в предпоследнем туре Казахстанской премьер лиги, передает NUR.KZ.

В матче 25-го тура Казахстанской Премьер-Лиги "Актобе" проводил выездной матч на "Астана арене" против "Окжетпеса". Фаворитом до старта встречи считались актюбинцы, но ен смотря на это подопечные Андрея Карповича не смогли забить в первом тайме.

В добавочное к первому отрезку время хозяева поля получили возможность пробить пенальти после нарушения со стороны гостей. В этом моменте за "Окжетпес" отличился Жасулан Молдакараев.

На второй тайм "Актобе" вышли с желанием отыграться, были проведены замены и это принесло результат. Навес Дмитрия Шомко ударом головой на дальней штанге замкнул Шина. Единицы на табло так и остались до конца игры. Итоговый счет - 1:1.

Теперь у «Окжетпеса» стало 26 очков и он на 12-й строчке турнирной таблицы, а «Актобе» с 49 баллами идет третьим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042070-aktobe-sygral-vnichyu-s-okzhetpesom/

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