Магомед Адиев оценил победу сборной Казахстана над Финляндией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев подвел итоги сложного матча против Финляндии в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

На послематчевой пресс-конференции главный рулевой сборной заметил, что удалось переломить во втором тайме, чтобы выиграть матч.

"Начало матча нам не удалось, так как мы хотели. Хозяева были более активнее нас, более целостнее, лучше выигрывали подборы. У нас возникали в центре поля проблемы. Забили гол, пропустили, но я думаю в концовке первого тайма мы выровняли игру. Мы в перерыве отмечали, что в принципе вернулись в игру. Во втором тайме, если продолжим в том же духе, он может принести результат. Считаю, что во втором тайме более лучше мы играли, более активно создавали моменты, поэтому такой результат, который нам нужен был.

Все равно чувство ответственности оно на нас немного давит. Ребята очень хотят сделать такой большой праздник, поэтому здесь есть определенное давление и скованность. Когда уже пропустили гол в первом тайме, я там уже каких-то больших перестановок не делал. Пропустили гол, появилась вот эта злость, в первую очередь на самих себя. Вот это переломный момент и плюс соперник стал менее активным. Может быть мы их подавили. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру", - рассказывает журналистам Магомед Адиев.

Напомним, сборная Казахстана в выездном матче против Финляндии смогла сделать камбэк и одержать победу со счетом - 2:1.

Ранее, своим мнением по игре поделился герой матча, автор двух забитых мячей - Бахтиер Зайнутдинов.

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