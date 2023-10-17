Без лидеров: Сборная Финляндии понесла потери перед матчем с Казахстаном

Сборная Финляндии по футболу осталась без ключевых игроков перед матчем отборочного цикла на чемпионат Европы против Казахстана, передает NUR.KZ.

На предматчевой пресс-конференции главный рулевой финнов Маркку Канерва заявил, что ближайшую игру против казахстанской команды пропустит Оливер Антман, который в матче в Астане стал автором единственного, и в то же время, победного гола.

Также, Финляндии не поможет полузащитник Расмус Шюллер, который в предыдущем туре, в выездном матче против Словении получил сотрясение мозга.

Напомним, что матч Финляндия — Казахстан пройдет уже сегодня на Олимпийском стадионе в Хельсинки в 22:00 по времени Астаны.

Обе команды сейчас имеют в своем активе по 12 баллов, только Финляндии располагается выше в турнирной таблице группы H, опережая по разнице забитых и пропущенных голов.

Ранее, о настрое команды высказался главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

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