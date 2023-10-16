Есть шанс: какое место занимает сборная Казахстана по футболу в группе H

После матча с Данией сборная Казахстана по футболу не смогла заработать очки, так как уступила и на данный момент занимает четвертое место в группе H, передает NUR.KZ.

В активе казахстанской сборной после семи сыгранных матчей 12 очков. Столько же у будущего соперника - финнов, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей они занимают строчку выше.

Возглавляет таблицу Словения, которая в своей копилке имеет 16 баллов. По такому же принципу, из-за разницы голов, Дания с тем же количеством очков занимает вторую позицию.

В нижней части таблицы пятое место у Северной Ирландии с шестью баллами. Замыкает группу, не имея в своем активе очков, Сан-Марино.

На чемпионат Европы с каждой группы выходят команды, занявшие первые два места. Теоретически, если сборная Казахстана выиграет все оставшиеся игры, то сможет взять путевку на Евро-2024.

Напомним, сборная Казахстана по футболу проиграла в гостевом матче против Дании со счетом 3:1 в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы-2024.

По поводу поражения команды высказался также главный тренер сборной Магомед Адиев.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Финляндии 17 октября на олимпийском стадионе в Хельсинки в 22:00 по времени Астаны.

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