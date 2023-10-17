"Каждый из нас попытается побороться": Магомед Адиев высказался перед игрой с Финляндией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев обозначил настрой на сегодняшнюю игру против Финляндии в рамках отборочного цикла на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Главный рулевой команды на традиционной предматчевой пресс-конференции отметил важность хорошего результата в сегодняшней встречи против финнов.

"Это поражение по нашему самолюбию ударило. Хотели, чтобы более позитивно тот вечер сложился, но сложился так как сложился. Хотя, думаю, что в принципе своей игрой в Дании мы заслужили уважение, но результат увы сказался. В принципе вижу, что у ребят есть определенные переживания, но поговорили что нужно забыть эту игру.

Думаю проблем не должно возникнут, у нас сегодня как раз тренировочное занятие, после него для меня визуально будет более ясная картина. Мы не собираемся полностью там отсиживаться. Наш соперник тоже понимает, что на кону важные три очка стоят и каждый из нас попытается побороться.

"Сюрпризы" я не люблю про такое говорить, тут главное самого себя не удивить "сюрпризом", поэтому определенные изменения будут в составе и план на игру, конечно же будет", - отмечает Магомед Адиев.

Матч Казахстан - Финляндия пройдет сегодня на Олимпийском стадионе в Хельсинки в 22:00 по времени Астаны.

Напомним, в предыдущем матче против Дании казахстанская сборная уступила со счетом 1:3.

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