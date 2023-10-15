Магомед Адиев прокомментировал поражение сборной Казахстана в матче против Дании

Тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопросы журналистов после матча "Казахстан – Дания", завершившегося со счетом 3:1 в пользу соперников, предает Sputnik Казахстан.

Магомед Адиев объяснил, что второй гол, который датчане забили в конце первого тайма, ударил по уверенности казахстанских футболистов.

"Дания классно играет на стандартах и конечно, 1:0 после первого тайма было бы лучше для нас. Мы понимали, что будем делать во втором тайме, плановые замены и предполагали, что свои моменты мы найдем. Так и получилось. Но второй гол "в раздевалку" ударил по нашей уверенности. А третий гол, нельзя нам было слишком высоко подниматься, "оголять спину". Искали баланс, но при счете 0:2 нам надо было рисковать, искать свой гол, но на этом риске мы и получили третий гол", – отметил тренер.

При этом журналисты спросили о шансах нашей сборной на попадание в Евро-2024. Они отметили, что Дания и Словения выходят в лидеры группы, и, возможно, у Казахстана теперь нет права на ошибку.

"У человека всегда должно быть право на ошибку, если он безошибочен – он не человек. Это живой организм, нам свойственно допускать пробелы. Мы абсолютно об этом не думаем.

Я уже сказал в раздевалке, что ничего не потеряно. Мы едем дальше, готовимся, мы должны быть достойны и взять все атрибуты в Хельсинки. А потом уже будем считать очки", – подчеркнул Адиев.

Напомним, сегодня сборная Казахстана по футболу проиграла в гостевом матче против Дании со счетом 3:1 в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы-2024.

При этом в сентябре казахстанцы одержали победу в матче против Северной Ирландии.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Финляндии 17 октября на олимпийском стадионе в Хельсинки в 22:00 по времени Астаны.

Также мы рассказывали о том, как датские футбольные фанаты отзывались о казахстанских болельщиках.

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