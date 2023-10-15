"Ваша поддержка – лучшая в мире": датчане о казахстанских болельщиках после отборочного матча

Казахстанский блогер Артур Аскарулы пообщался с датскими футбольными фанатами после матча "Казахстан – Дания", а также показал, как казахстанцы повели себя, уходя с трибун, передает NUR.KZ

Видео казахстанец опубликовал в сториз на своей странице в Instagram.

На кадрах он общается с болельщиком датской сборной. Мужчина говорит, что это была хорошая игра и отмечает, что казахстанцы выиграли на своем поле в Астане, а датчане, на этот раз, – на своем.

После Артур Аскарулы спрашивает у датского болельщика, что он может сказать о поддержке сборной Казахстана.

"Ваша поддержка – лучшая в мире, точно говорю, лучшая в мире!" – подчеркнул он.

Также казахстанский блогер отметил, что наши соотечественники, уходя со стадиона после игры, убрали за собой всю трибуну.

На опубликованном видео можно заметить, как десятки казахстанцев собирают оставшиеся на полу стаканчики, фантики и коробки. Наводили порядок как взрослые, так и дети.

Напомним, сегодня сборная Казахстана по футболу проиграла в гостевом матче против Дании со счетом 3:1 в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы-2024.

При этом в сентябре казахстанцы одержали победу в матче против Северной Ирландии.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Финляндии 17 октября на олимпийском стадионе в Хельсинки в 22:00 по времени Астаны.

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