"Астана" узнала соперников по групповому этапу Лиги конференций

Карта ФК "Астана" перед жеребьевкой Лиги конференций УЕФА. Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанского футбольного клуба "Астана", передает NUR.KZ.

"Астана" является единственным клубом из Казахстана, кому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. По итогам жеребьевки столичный клуб попал в группу C. Соперниками казахстанской команды будут "Динамо Загреб" (Хорватия), "Виктория Пльзень" (Чехия) и ФК "Балкани" (Косово). Ниже представлены составы всех групп.

Группа А: "Лилль" (Франция), "Слован" (Словакия), "Олимпия" (Словения), "Клаксвик" (Фарерские острова);

Группа B: "Гент" (Бельгия), "Маккаби" (Израиль), "Заря" (Украина), "Брейдаблик" (Исландия);

Группа С: "Динамо Загреб" (Хорватия), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Астана", "Балкани" (Косово);

Группа D: "Брюгге" (Бельгия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Бешикташ" (Турция), "Лугано" (Швейцария);

Группа Е: "Алкмаар" (Нидерланды), "Астон Вилла" (Англия), "Легия" (Польша), "Зриньски" (Босния);

Группа F: "Ференцварош" (Венгрия), "Фиорентина" (Италия), "Генк" (Бельгия), "Чукарички" (Сербия);

Группа G: "Айнтрахт" (Германия), ПАОК (Греция), ХИК (Финляндия), "Абердин" (Шотландия);

Группа H: "Фенербахче" (Турция), "Лудогорец" (Болгария), "Спартак" (Словакия), "Нордшелланд" (Дания).

Напомним, в плей-офф отборочного этапа "Астана" оказалась сильнее албанского клуба "Партизани".

Первый тур пройдет 21 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034950-astana-uznala-sopernikov-po-gruppovomu-etapu-ligi-konferentsiy/