Ничья со вкусом победы: "Астана" вышла в групповой этап Лиги Конференций

ФК "Астана": Фото: fcastana.kz

Футбольный клуб "Астана" сыграл вничью (1:1) с албанским "Партизани" в решающем матче квалификации и вышел в групповой этап Лиги Конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

На стадионе в Эльбасане (Албания) подопечные Григория Бабаяна выходили в качестве фаворитов. Также уверенности прибавляла победа в первом матче, но, не смотря на это, первыми счет открыли именно хозяева поля. На 25-й минуте отличился Арканж Бинцука.

На старте второго тайма Марин Томасов возвращает "Астану" в игру - 1:1. Опасных моментов со стороны обеих команд было достаточно, но забитыми мячами они не завершились. Итоговый счет - 1:1. По сумме двух встреч - 2:1 в пользу казахстанского клуба.

Таким образом, "Астана" впервые в своей истории выходит в групповой этап Лиги Конференций УЕФА. Жеребьевка этой стадии пройдет сегодня, 1 сентбяря, в 18:30 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034766-nichya-so-vkusom-pobedy-astana-vyshla-v-gruppovoy-etap-ligi-konferentsiy/