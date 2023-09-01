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Еще один футболист "Тобола" вызван в сборную Казахстана

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Ислам Чесноков
Ислам Чесноков: Фото: kazfootball.kz

Полузащитник костанайского "Тобола" Ислам Чесноков был вызван в расположение национальной сборной Казахстана на матчи квалификации чемпионата Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.

Ислам Чесноков ранее пропустил четыре матча «Тобола» из-за травмы. Вчера он вышел на поле на 30 минут в игре раунда плей-офф Лиги Конференций против чешской «Виктории» (0:3). Главный тренер национальной команды Магомед Адиев отмечал, что вызовет в сборную либо Армана Кенесова, либо Ислама Чеснокова в зависимости от восстановления обоих от травм.

Ранее в сборную был вызван еще один футболист "Тобола" Багдат Каиров. Он заменил травмированного Михаила Габышева.

Добавим, что 7 сентября национальная команда сыграет с Финляндией, а 10 сентября - с Северной Ирландией. Матчи пройдут в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034907-esche-odin-futbolist-tobola-vyzvan-v-sbornuyu-kazahstana/

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