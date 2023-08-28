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В сборной Казахстана по футболу нашли замену травмированному Габышеву перед матчами Евро-2024

Опубликовано:

Багдат Каиров
Багдат Каиров. Фото: ФК "Тобол"

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола появилась информация об изменениях в составе, который заявлен на предстоящие матчи отборочного раунда Евро-2024.

Перестановка получилась вынужденной. Защитник Михаил Габышев травмировался во время тренировки перед игрой с алматинским "Кайратом" в рамках 21-го тура Казахстанской премьер-лиги.

"По причине травмы на ближайших матчах не будет задействован защитник "Астаны" Михаил Габышев. Вместо него в команду будет привлечен Багдат Каиров из костанайского "Тобола".

Желаем Михаилу скорейшего выздоровления",- говорится в сообщении.

Добавим, что 7 сентября сыграет с Финляндией, а 10 сентября - с Северной Ирландией. Матчи пройдут в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034305-v-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-nashli-zamenu-travmirovannomu-gabyshevu-pered-matchami-evro-2024/

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