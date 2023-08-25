Главный тренер "Бешикташа" о дебюте Зайнутдинова: Были как и минусы, так и плюсы

Шенол Гюнеш. Фото: bjk.com.tr

Главный тренер стамбульского "Бешикташа" Шенол Гюнеш прокомментировал дебют казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, передает пресс-служба турецкого клуба.

По словам наставника "орлов", Бахтиер все еще проходит адаптацию в новой для себя команде.

"После травмы Масуаку я сделал выбор в пользу Зайнутдинова. Он взаимодействовал с Умутом, чтобы сдерживать атакующих правых защитников. Бахтиер выложился на полную. Были как и минусы, так и плюсы. Он только недавно присоединился к команде. У него период адаптации. Важно, чтобы он не сбавлял оборотов", - заявил Шенол Гюнеш.

Напомним, что в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций Зайнутдинов принес победу "Бешикташу" над киевским "Динамо" (3:2).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034009-glavnyy-trener-beshiktasha-o-debyute-zaynutdinova-byli-kak-i-minusy-tak-i-plyusy/