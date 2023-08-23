Дисквалифицированный из-за допинга футболист сборной Казахстана вернулся в "Тобол"

Руслан Валиуллин. Фото: Казахстанская федерация футбола

Костанайский "Тобол" объявил о заключении контракта с 28-летним казахстанским защитником Русланом Валиуллином, у которого истекает срок дисквалификации, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба костанайского клуба, новое соглашение с Валиуллином рассчитано до конца 2023 года.

Напомним, что Руслан провалил допинг-тест после ответного матча квалификации Лиги Конференций против "Жилины", который состоялся 12 августа 2021 года.

В феврале 2022 года "Тобол" получил письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Руслана Валиуллина на два года (24 месяца). Сроки дисквалификации истечет 10 сентября 2023 года.

Ранее защитник сборной Казахстана уже выступал за "Тобол" с января 2019 года. Всего за клуб из Костаная он провел 76 матчей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033695-diskvalifitsirovannyy-iz-za-dopinga-futbolist-sbornoy-kazahstana-vernulsya-v-tobol/