Рамос в команде с Зайнутдиновым: что известно о трансфере испанца в "Бешикташ"

Серхио Рамос (ПСЖ). Фото: Dave Winter/FEP/Icon Sport via Getty Images

Чемпион мира и Европы испанский защитник Серхио Рамос отклонил трансферное предложение турецкого клуба "Бешикташ", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт команды.

На своей странице в социальных сетях "Бешикташ" сделал официальное заявление о завершении переговоров с бывшим футболистом французского ПСЖ Серхио Рамосом и полузащитником саудовского "Аль-Насра" Андерсоном Талиской.

"Андерсон Талиска и Серхио Рамос - успешные футболисты, которые занимают важное место на мировом футбольном рынке благодаря своим качествам. Каждый клуб, каждый президент и каждый менеджер хотел бы видеть этих игроков в своем составе. И мы не являемся исключением.

Соответственно, с Андерсоном Талиской и его клубом, а также с Серхио Рамосом, был установлен контакт, и велись переговоры в интересах нашего клуба, но они были прекращены из-за разногласий по финансовым вопросам" , - заявляет "Бешикташ".

Напомним, в турецкий клуб из московского ЦСКА перешел полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033532-ramos-v-komande-s-zaynutdinovym-chto-izvestno-o-transfere-ispantsa-v-beshiktash/