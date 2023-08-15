Федор Чалов: Если Зайнутдинов перейдет в "Бешикташ", то я только буду за него рад

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP via Getty Images

Российский футболист, нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов прокомментировал возможный переход казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА и "Бешикташ" согласовали трансфер казахстанца. На переходе Зайнутдинова настоял главный тренер турецкой команды Шенол Гюнеш, которому нравится универсализм игрока.

"Баха - очень качественный футболист, он поможет любой команде. Уйдет он или нет - давайте у него спрашивать. Если он все-таки перейдет в "Бешикташ", то я только буду за него рад", - сказал Чалов.

В текущем сезоне 25-летний Зайнутдинов провел четыре встречи за ЦСКА, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. За армейский клуб Бахтиер Зайнутдинов выступает с сезона-2020/21.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032528-fedor-chalov-zaynutdinov-ochen-kachestvennyy-futbolist/