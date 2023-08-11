"Бешикташ" договорился с ЦСКА о трансфере Зайнутдинова

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Турецкий футбольный клуб "Бешиктанш" достиг соглашения с московским ЦСКА о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, пишет издание Sabah.

По информации источника, ЦСКА готов отпустить казахстанского футболиста за 4 млн евро. В данный момент между клубами решается вопрос по плану выплат.

На трансфере Зайнутдинова настоял главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш, которому нравится универсализм игрока.

Ожидается, что Бахтиер подпишет четырехлетний контракт с "Бешикташом".

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний полузащитник провел четыре встречи за ЦСКА, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. За армейский клуб Бахтиер Зайнутдинов выступает с сезона-2020/21.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032179-beshiktash-dogovorilsya-s-tsska-o-transfere-zaynutdinova/